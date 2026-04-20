Si chiude tra gli applausi il Conca Film Festival 2026

Si conclude con un applauso la terza edizione del Conca Film Festival 2026. Durante l’evento, una bambina consegna il premio “Sguardi futuri” ai giovani dell’istituto “Ugo Foscolo” di Teano. Questa scena rimarrà impressa tra le tante immagini della manifestazione, che ha visto la partecipazione di vari registi e studenti. L’atmosfera è stata caratterizzata da momenti di celebrazione e riconoscimento delle nuove energie nel mondo del cinema.

C’è un’immagine, tra le tante della terza edizione del Conca Film Festival, che resterà impressa più delle altre: la piccola Alba Trapanese che consegna il premio “Sguardi futuri” ai ragazzi dell’istituto “Ugo Foscolo” di Teano. È un passaggio che racchiude il senso profondo di una rassegna che.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Inclusione e territorio, il successo del Conca Film Festival 2026 tra applausi e impegno socialeTempo di lettura: 4 minutiC’è un’immagine, tra le tante della terza edizione del Conca Film Festival, che resterà impressa più delle altre: la... Un borgo di cinema: il ritorno del Conca Film Festival tra etica ed esteticaC’è un modo di fare cinema che sceglie di uscire dalle sale tradizionali per abbracciare i borghi e le comunità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Parte il Conca Film Festival: quattro giorni di cinema, inclusione e territorio; Conca Film Festival: quattro giorni di cinema, inclusione e rigenerazione dei territori; Spazio all'inclusione e al territorio al Conca Film Festival; Storie che uniscono: al Conca Film Festival il cinema diventa inclusione e partecipazione (News). Conca Film Festival: quattro giorni di cinema, inclusione e rigenerazione dei territoriPrende il via il Conca Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai temi dell’inclusione sociale, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. L’evento si svolgerà dal 15 al 18 ... casertanews.it Cavalli & Cavalieri a Carditello, le 'fake news', il Conca Film Festival con Luca Trapanese: gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprileC'è l'imbarazzo della scelta in questo fine settimana: da non perdere gli spettacoli a teatro tra cui quelli con Enzo Avitabile e Paolo Caiazzo. E poi il raduno e auto e moto d'epoca davanti alla Regg ... casertanews.it Conca della Campania (CE). ‘Film Festival’, Luca Trapanese: ‘Nata per te’, atto necessario contro i pregiudizi «In un altro Paese non avrebbe avuto senso girarlo. In Italia, sì». Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, Luca Trapanese, figura nota per la sua dedizio - facebook.com facebook