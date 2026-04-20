Shogun primo sguardo alla seconda stagione con il ritorno di un personaggio amatissimo

È stato mostrato il set della seconda stagione di una serie molto popolare, con il ritorno di un personaggio molto amato dai fan. Tra le novità ci sono anche alcuni dettagli sulla produzione e sulle location utilizzate. La serie, che ha riscosso grande successo, tornerà con nuovi episodi che promettono di approfondire le storie dei personaggi principali. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

Diamo un'occhiata al set dei nuovi episodi di una delle serie rivelazione degli ultimi anni nel nuovo video che mostra le location e i set con il ritorno di una vecchia conoscenza Con le riprese iniziate, possiamo finalmente dare un primo sguardo alla seconda stagione di Sh?gun, serie Hulu e Disney+ tratta dal romanzo best-seller di James Clavell. Nonostante la narrazione completa del romanzo sia stata interamente trasposta nella prima stagione, il successo dello show ha convito i produttori e gli showrunner a creare del nuovo materiale che fungerà da seguito alla storia. Svelato il ritorno di Lord Yoshii Toranaga A due anni dalla conclusione della prima stagione di Sh?gun, la serie è nel pieno delle riprese della seconda stagione, di cui è stata appena svelato un primo dietro le quinte.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Shogun, primo sguardo alla seconda stagione con il ritorno di un personaggio amatissimo Shogun Season 2 Starts 2026 With Major Story Update Notizie correlate Dark Matter raddoppia: Jason Dessen tra paranoia e nuove realtà nel primo sguardo alla stagione 2Il multiverso oscuro di Blake Crouch non ha ancora finito di tormentare la famiglia Dessen. “Sarà il co-conduttore”. Sanremo, c’è l’annuncio di Conti. Esplode il pubblico, è un personaggio amatissimoIl Festival di Sanremo si prepara a un colpo di scena mediatico che promette di unire il fascino della grande serialità televisiva alla tradizione...