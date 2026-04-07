La seconda stagione di Dark Matter porta nuovamente nel cuore del multiverso oscuro creato da Blake Crouch, ricollegandosi alle vicende della famiglia Dessen. La trama si concentra su Jason Dessen, che si trova a vivere esperienze di paranoia e a confrontarsi con nuove realtà. La narrazione riprende dall’ultimo episodio della prima stagione, mantenendo il tono inquietante e i temi legati alle molteplici dimensioni.

Il multiverso oscuro di Blake Crouch non ha ancora finito di tormentare la famiglia Dessen. Mentre il romanzo originale celebra il suo decimo anniversario, Apple TV ha confermato che la seconda stagione di Dark Matter debutterà il 28 agosto con i primi episodi di un ciclo che promette di essere ancora più claustrofobico. La serie, che nella prima stagione ha mostrato il rapimento del fisico Jason Dessen (Joel Edgerton) in una versione alternativa della sua vita, riprende ora con i protagonisti che tentano di abituarsi a una parvenza di normalità. Ma la stabilità è fragile: l’ossessione per la “Scatola” torna a farsi sentire, spingendo Daniela (Jennifer Connelly) verso una paranoia che minaccia di distruggere tutto ciò che hanno faticosamente ricostruito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dark Matter raddoppia: Jason Dessen tra paranoia e nuove realtà nel primo sguardo alla stagione 2

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Dark Matter: Apple TV+ rinnova la serie con Joel Edgerton e Jennifer Connelly per una seconda stagioneLa serie di fantascienza, che ha debuttato in streaming lo scorso maggio, si basa sul romanzo omonimo di Blake Crouch. Il viaggio di Jason Dessen attraverso la materia oscura non è ancora finito. comingsoon.it