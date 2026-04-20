Sfida per il controllo di Ferretti tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yacht

Sono stati ufficializzati i nomi delle liste che si contenderanno i posti nel prossimo consiglio di amministrazione di Ferretti Spa, azienda leader nella produzione di yacht di lusso con sede a Forlì. La sfida riguarda il controllo della società, che opera a livello internazionale nel settore nautico. Le candidature sono state presentate ufficialmente, aprendo così la strada alle prossime decisioni sulla governance dell’azienda.

Sono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì. Le due liste sono espressioni dei due principali azionisti che si sono sfidati negli ultimi mesi: gli attuali azionisti di maggioranza (39%), i cinesi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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