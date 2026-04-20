Serie C e serie D vittoriose Tutti i risultati del week end

Nel fine settimana si sono disputate numerose gare che hanno portato risultati significativi in diverse categorie giovanili e dilettantistiche. La serie C ha conquistato un successo al tie break, mentre la serie D ha ottenuto una vittoria convincente. Le formazioni Under 17 Bianca, Under 13 e Under 15 Bianca hanno anch’esse ottenuto vittorie, confermando un buon andamento complessivo delle squadre coinvolte.

Vittoria al tie break per la serie C, convincente successo per la serie D, vento in pompa anche per l’Under 17 Bianca, l’Under 13 e l’Under 15 Bianca. Stasera in campo l’Under 17 Bianca e domani, martedì 21 aprile, l’Under 19 Bianca e l’Under 17 eccellenza.La formazione di serie C, unica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Italia-Inghilterra 23-18: highlights | Sei Nazioni Notizie correlate Serie C, ufficiale la retrocessione in Serie D per il Trapani: tutti i verdetti e i risultati della 37^ giornataEderson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e... Leggi anche: Fuori i secondi: la Serie A nel primo week end di verdetti scudetto e Champions League Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie D, girone I: il riassunto del 32° turno. C'è una retrocessione; Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie A; Basket, play off serie C: Mazzano vince e vola in semifinale; Spezia-Südtirol, nei 5 precedenti Aquile sempre vittoriose al Picco. Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle 20 partite di domenica 19 aprile, con l'intero programma dei gironi A e C.Risultati Serie C, classifiche: grande domenica in compagnia di tutto il programma della 37^ giornata per quanto riguarda i gironi A e C. ilsussidiario.net Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score di tutto il girone B, che gioca questa sera la sua 37^ e penultima giornata.Risultati Serie C, classifica: penultima giornata (la 37^) in contemporanea per il girone B, Arezzo e Ascoli si giocano la promozione diretta. ilsussidiario.net La squadra di Cristian Chivu è tra le ultime in Serie A per uno contro uno tentati e riusciti, con una media di circa 14 dribbling ogni 90 minuti. Un dato lontano da quello delle big del campionato, con la Juventus in testa a quota 25 x.com Questa è la peggior stagione di Conte in Serie A, anche se dovesse vincerle tutte. Ecco 5 curiosità sugli allenatori del nostro campionato! Spalletti viaggia a 2 punti a partita con la Juventus: meglio di Allegri, Motta e Tudor. Hanno fatto meglio solo Pirlo e Sarri, - facebook.com facebook