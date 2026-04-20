Serie C e serie D vittoriose Tutti i risultati del week end

Da ilpiacenza.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si sono disputate numerose gare che hanno portato risultati significativi in diverse categorie giovanili e dilettantistiche. La serie C ha conquistato un successo al tie break, mentre la serie D ha ottenuto una vittoria convincente. Le formazioni Under 17 Bianca, Under 13 e Under 15 Bianca hanno anch’esse ottenuto vittorie, confermando un buon andamento complessivo delle squadre coinvolte.

Vittoria al tie break per la serie C, convincente successo per la serie D, vento in pompa anche per l’Under 17 Bianca, l’Under 13 e l’Under 15 Bianca. Stasera in campo l’Under 17 Bianca e domani, martedì 21 aprile, l’Under 19 Bianca e l’Under 17 eccellenza.La formazione di serie C, unica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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