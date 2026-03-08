al via del mare sfida salvezza bivio cremonese novanta minuti da paura a lecce

Oggi alle 12.30 al Via del Mare si gioca una sfida decisiva per la salvezza tra Lecce e Cremonese. La Cremonese, guidata dall’allenatore Davide Nicola, cerca una vittoria che manca dal 7 dicembre, mentre il Lecce si prepara a affrontare la partita con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali. La partita si presenta come un bivio importante per entrambe le squadre.

Sfida salvezza tra Lecce e Cremonese oggi alle 12.30 al Via del Mare. "Questo è il tempo dell’azione - afferma alla vigilia Davide Nicola, tecnico della Cremonese a cui la vittoria manca dal 7 dicembre - Non so che gara vorrà fare il Lecce, ma so che gara vogliamo fare noi. Tutto il lavoro svolto finora servirà per superare sfide come queste. Dobbiamo essere coscienti di cosa possiamo fare e giocheremo per proporre la migliore versione di noi". La lunga astinenza dal successo ha comportato, per i grigiorossi, l’aggancio a quota 24 da parte di Lecce e Fiorentina, insieme al terzultimo posto. "Si lavora per ottenere sempre il massimo, a volte le cose vanno bene e altre volte vanno male - prosegue Nicola, che non avrà gli infortunati Baschirotto e Collocolo oltre allo squalificato Terracciano -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

