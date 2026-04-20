Nella penultima giornata della stagione regolare di Serie A Gold di pallamano, il Macagi Cingoli e il Cologne hanno conquistato le vittorie che garantiscono loro la permanenza nel massimo campionato. Al contrario, il Brixen ha subito una sconfitta che lo condanna ai play-out, lasciando in bilico le sue possibilità di evitare la retrocessione. I risultati di questa giornata hanno così definito in modo chiaro le posizioni di classifica in vista delle ultime gare.

La penultima giornata della regular season di Serie A Gold di pallamano ha consegnato risultati decisivi per la sopravvivenza e le ambizioni post-season, con il Macagi Cingoli e il Cologne che hanno ottenuto il necessario per restare nel massimo campionato. Nel fine settimana che ha impegnate le squadre della 25esima giornata, i movimenti in classifica hanno ridisegnato i equilibri tra chi punta al titolo e chi deve lottare per non retrocedere. Resistenze e colpi di scena nella zona salvezza. Il traguardo della permanenza nella massima serie è stato ufficialmente raggiunto dal Macagi Cingoli, che ha saputo gestire la pressione battendo il Teamnetwork Albatro Siracusa per un punteggio di 31-30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A Gold: Cingoli e Cologne si salvano, il Brixen scivola nei play-out

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