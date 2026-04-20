Sepolcro di Don Pedro di Toledo e Basilica Reale pontificia di San Francesco di Paola | Percorso nei segreti Esoterici

L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS ha annunciato un nuovo percorso dedicato agli aspetti esoterici, che si svolge tra il Sepolcro di Don Pedro di Toledo e la Basilica Reale pontificia di San Francesco di Paola. La visita include un itinerario attraverso luoghi storici di Napoli, noti per le loro connessioni con tradizioni misteriche e simboliche. L'iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire gli aspetti più nascosti e meno noti della città.

L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS e lieta di presentarvi un nuovo ed entusiasmante percorso esoterico in una Napoli che è sempre stata una città dai mille volti, e tra questi di certo non mancano anche quelli più oscuri e segreti. Un cammino alla scoperta di luoghi sacri che custodiscono antichi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Paura in piazza del Plebiscito, cade una pietra dal colonnato della basilica di San Francesco di PaolaNel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in Piazza Plebiscito, lato rampe...