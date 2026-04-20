Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona Premiata anche una longianese

Domenica 19 aprile si è svolta una selezione di Miss Mamma Italiana al teatro comunale di Staffolo, in provincia di Ancona. L'evento, patrocinato dal Comune, ha visto la partecipazione di diverse candidate in vista dell’elezione di Miss Mamma Italiana 2026. La manifestazione fa parte di un ciclo di selezioni che si svolgono in diverse località italiane, nell’ambito della competizione nazionale. È stata premiata anche una concorrente proveniente dalla provincia di Longiano.

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026". Domenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. La giuria, presieduta dal sindaco.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di CesenaProseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Selezioni di Miss Mamma Italiana 2026: otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona; In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Due cremonesi premiate alle selezioni di Miss Mamma: ecco chi sono; Miss Mamma Italiana 2026: una barista di Gubbio sul podio della selezione di Staffolo. Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseDomenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2026 ... cesenatoday.it Miss Mamma Italiana 2026, vince la selezione Giusy Barreca da Ponzano di FermoMISS - La giuria, presieduta dal sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, e dal presidente Ici Istituto Consolare Italiano dottor Mauro Broda, ha proclamato vincitrice di selezione la 41enne istruttrice di ... cronachefermane.it La selezione di Miss Mamma Italiana, che si è tenuta a Sabbioneta (Mantova), sulla versione online del quotidiano "il Resto del Carlino" https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/fascia-di-miss-mamma-italiana-71540bea - facebook.com facebook