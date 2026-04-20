Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella | l’atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arresti

A Napoli, una donna si è recata presso una caserma dei carabinieri per denunciare un fatto grave. Durante le indagini, sono emersi video che mostrano uno stupro della madre disabile, avvenuto in precedenza. La scoperta ha portato all’arresto di due persone coinvolte. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si sta approfondendo il caso.

Poco meno di un mese fa, una donna si è presentata presso una stazione dei carabinieri per sporgere una denuncia. Ai militari la donna ha mostrato alcuni filmati. Le immagini ritraevano una violenza sessuale subita dalla madre disabile. A violentare la donna, nel proprio letto, un uomo di 32 anni. A riprendere la scena con lo smartphone sua sorella, l’altra figlia della signora stuprata, una 33enne. – Notizie.com È una vicenda terribile quella che è giunta da Napoli in queste ore. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella: l’atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arresti Notizie correlate Il video della maxi operazione antidroga che ha portato a 14 arresti - VIDEOBlitz della Polizia di Stato a Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e della stazione ferroviaria, con 14 persone arrestate per spaccio di droga. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fa violentare la mamma disabile da un amico mentre dorme e riprende la scena col telefono. La sorella scopre i video; Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella: l'atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arresti; Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella | l’atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arresti. Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella: l’atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arrestiPoco meno di un mese fa, una donna si è presentata presso una stazione dei carabinieri per sporgere una denuncia. notizie.com Polizia scopre stalla abusiva a Catania: cavallo senza microchip e sotto vincolo sanitario. Sanzioni per 4.500 euro ai responsabili. https://www.freepressonline.it/2026/04/22/stalla-abusiva-s…allo-sequestrato/ #Catania #PoliziaDiStato #Legalità #TutelaAnimali - facebook.com facebook Matteo Renzi e il mistero del kraken: scopre cos'è grazie a Vannacci - Il video x.com