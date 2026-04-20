Le spiagge di Scilla sono state già prese d’assalto da bagnanti e turisti stranieri in questa giornata di lunedì 20 aprile 2026. Le condizioni climatiche favorevoli hanno portato molti a scegliere di trascorrere il primo giorno di questa settimana in riva al mare, con alcune aree già affollate di visitatori. La stagione balneare si presenta così con un avvio anticipato rispetto alle date usuali.

Le spiagge di Scilla hanno già iniziato ad accogliere i primi bagnanti in questo lunedì 20 aprile 2026, segnando un anticipo stagionale dettato dalle condizioni climatiche favorevoli. La località affacciata sullo Stretto mostra una vitalità precoce, con i lidi che hanno già aperto le attività e il lungomare che si anima grazie alla combinazione tra la maggiore durata delle giornate e la limpidezza delle acque tirreniche. L’evoluzione del modello turistico tra tradizione e flussi globali. Il movimento osservato nei vicoli del borgo non riguarda solo i residenti locali pronti a godersi i primi tuffi, ma rivela un cambiamento strutturale nella composizione dei visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scilla anticipa l’estate: bagnanti e turisti stranieri già in spiaggia

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