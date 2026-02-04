Il ministro della Salute Orazio Schillaci si è pronunciato contro le pratiche che mascherano le liste d’attesa. L’UGL Salute ha commentato positivamente le sue parole, vedendo in questo un passo concreto per migliorare la situazione dei cittadini in attesa di cure. Ora si aspetta che il governo passi dalle parole ai fatti per ridurre i tempi e rendere il sistema più trasparente.

UGL Salute esprime apprezzamento per le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci sul tema delle liste d'attesa, riconoscendo la volontà del Governo di affrontare finalmente in modo diretto e trasparente una delle principali emergenze del Servizio sanitario nazionale. «Condividiamo l'impostazione del ministro Schillaci – dichiara il segretario nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano – perché è sotto gli occhi di tutti che il problema delle liste d'attesa non può più essere nascosto dietro numeri artefatti, agende fittiziamente pulite e standard solo formali. Dire basta a questi “trucchi scandalosi” significa restituire dignità ai cittadini e agli operatori sanitari che ogni giorno lavorano in condizioni difficili». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liste d'attesa, Giuliano (UGL Salute): “Bene Schillaci su stop ad artifici"

