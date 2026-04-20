Scandicci recupero esplosivo A Cannara miracolo di Arrighini

In una partita valida per il campionato, Cannara e Scandicci si sono divise la posta con un risultato di 1-1. La squadra di casa ha aperto le marcature, mentre l’altra ha risposto nel secondo tempo, portando il punteggio finale. La partita si è conclusa con alcuni cambi e inserimenti nel corso dei 90 minuti, tra cui l’ingresso di diversi giocatori a partita in corso.

CANNARA 1 SCANDICCI 1 CANNARA: Di Vincenzo, Vergara (87’ Labonia), Schvindt, Montero, Fumanti, Gueye, Roselli, Fracassini, Mancini (71’ Coviello), Iacullo (92’ Mancini), Farneti (77’ Cardoni). All. Armillei. SCANDICCI: Brilli, Bertelli (62’ Fiaschi), Dodaro (59’ Chiaverini), Tacconi (77’ Orselli), Biancon, Valentini, Valori (90’ Marchesini), Guidelli (62’ Viligiardi), Arrighini, Boganini, Poli. All. Taccola. Arbitro: Santeramo di Monza. Marcatori: 50’ Farneti, 95’ Arrighini. Note: ammoniti Mancini, Zamperini (preparatore portieri Scandicci), Fumanti, Bertelli, Schvindt. Calci d’angolo 2 a 4. Recupero 2+5. CANNARA – All’ultimo tuffo lo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, recupero esplosivo. A Cannara miracolo di Arrighini Notizie correlate Scandicci, trionfo storico. Arrighini stende il SienaSIENA 0 SCANDICCI 1 SIENA: Michielan, Conti, Somma, Zanoni (83’ Cavallari), Barbera (46’ Rossi), Vlahovic, Bello (46’ Ciofi), Vari (60’ Lipari),... Albissole, miracolo al 90?: pareggio eroico nel finale di recuperoIl campo di Albissola si è trasformato in un teatro di pura resilienza sportiva, dove il cuore dei biancazzurri ha prevalso sulle difficoltà tattiche...