Un nuovo scandalo coinvolge membri della famiglia reale, con rivelazioni su un piano segreto messo in atto da una delle protagoniste. Si parla di una gestione finanziaria e diplomatica che sta creando tensioni e tensioni all’interno della monarchia. Le indagini sono in corso e la stampa segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda che sta attirando l’attenzione pubblica.

Una gestione finanziaria e diplomatica controversa sta mettendo sotto pressione la corona britannica. La decisione di Elisabetta di destinare 16 milioni di dollari per risolvere le accuse mosse a Andrea da Virginia Giuffre ha aperto una frattura che Re Carlo sta ora affrontando con un rigore senza precedenti, segnando una linea netta tra il passato della monarchia e il nuovo corso istituzionale. Le cifre che emergono dalle analisi biografiche di Robert Hardman delineano un quadro di pesanti oneri per la Corona. La somma di 16 milioni di dollari, erogata dalla Regina Elisabetta per chiudere l’accordo extragiudiziale con l’accusatrice Virginia Giuffre, non rappresenta solo un dato contabile, ma il fulcro di una crisi di credibilità strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo Andrea: il piano segreto di Elisabetta che scuote il Trono

Notizie correlate

La Pasqua di Re Carlo con William e Kate senza Andrea: “In realtà prima di morire la regina Elisabetta aveva già un piano segreto per allontanarlo”A Windsor si celebra la prima Pasqua senza Andrea, Sarah e le principesse Beatrice ed Eugenia, tutti invitati a non presentarsi.

Leggi anche: Inghilterra, arresto di Andrea: lo scandalo Epstein scuote la monarchia. Il nipote William: “Non sono in uno stato di calma”.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La Regina Elisabetta pagò 16 milioni per salvare Andrea dallo scandalo Epstein, il biografo: Fu un errore; Scandalo aMo, bufera sul piano di rientro per gli ex amministratori: FdI chiama la Corte dei Conti; Andrea lascia (in fretta e furia) la Royal Lodge dopo la foto scandalo, il trasloco e la vergogna dell'ex duca di York: È umiliato; Rivoluzione a Buckingham | il piano di Re Carlo contro lo spreco.

Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso GiuffreLONDRA - Non solo la regina Elisabetta. Anche re Carlo e suo padre Filippo avrebbero contribuito sensibilmente, a suon di milioni di sterline, affinché l’ex principe Andrea fosse in grado di pagare ... repubblica.it

Scandalo a Buckingham Palace, l'ex principe Andrea ha portato diverse donne. «La monarchia potrebbe cadere»E' notizia di oggi che la polizia è stata sollecitata ad avviare un'indagine per traffico sessuale nei confronti dell'ex principe Andrea, accusato di aver fatto viaggiare una donna sul 'Lolita Express ... ilmessaggero.it

Dopo lo scandalo Epstein, le notizie su Sarah Ferguson sono pochissime. Le ultime, rivelate dal Times, la posizionerebbero in Toscana, anche se il condizionale è d'obbligo. L'ex moglie dell'ex principe Andrea ed ex duchessa non si vede in giro da dicembre facebook