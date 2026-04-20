Il successo? È un sistema replicabile. Parola di Pinuccio Massaiu, odontoiatra e imprenditore, autore del libro Metodo, Mentalità, Motivazione. La via per costruire un’impresa e una vita straordinaria, da poco uscito per Engage editore. Quella di Pinuccio Massaiu, classe 1959, è una storia di successo. Iniziata a Sassari nel lontano 1992, con l’apertura di uno studio dentistico. Oggi gestisce due centri odontoiatrici, una società di formazione e un’agenzia di marketing tra Sassari e Nuoro, con oltre sessanta dipendenti. I suoi libri sul management dello studio dentistico sono diventati un punto di riferimento in tutta Italia. Non stiamo...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sassari. Pinuccio Massaiu, in un libro i segreti del successo di un imprenditore

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