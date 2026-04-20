Sassaiola selvaggia tra la folla | follia in piazza e una denuncia per lesioni

Domenica mattina, in piazza Sturzo vicino a Porta Palermo, tre uomini hanno lanciato pietre contro altre persone presenti nella piazza. La violenza si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo diversi partecipanti e mettendo a rischio i fedeli e gli anziani che si trovavano in zona. La polizia è intervenuta per fermare i responsabili e ha avviato le indagini. Una delle persone colpite ha riportato lesioni e ha sporto denuncia.

La domenica mattina si è trasformata in un incubo di pietre e violenza. In piazza Sturzo, nell'area di Porta Palermo, tre uomini hanno dato vita a una sassaiola selvaggia, incuranti del pericolo per i fedeli e gli anziani che si recavano a messa.Il bilancio dell'aggressione è netto: uno dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto, Carlo Piazza: "Di follia in follia"L’ennesima decisione dell’Amministrazione comunale lascia perplessi e penalizza ancora una volta i cittadini lecchesi.