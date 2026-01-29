In un mondo che cambia rapidamente, un impaurito pidocchio scrive una lettera alle autorità europee. Suggerisce di comprarsi un orologio e di non illudersi troppo sulla fine di Trump, perché potrebbe arrivarne subito un altro simile. La lettera sembra una voce semplice, diretta, senza troppi giri di parole.

Lettera di un impaurito pidocchio alle loro Maestà che dirigono l’Europa. Comprarsi un orologio. Non illudersi troppo sulla fine di Trump, ne verrà un altro somigliante. Aprire bene le orecchie, mai sperare in una seconda vispa teresa sul genere Obama. Evitare, cioè, di sperare un’altra volta nel nuovo campionissimo a stelle e strisce il quale, ascoltato l’orso russo che aveva mostrato gli unghioni all’occidente (tribuna dell’Onu, 2015, ma li mortacci sua), responsabilmente rispose: “Vladimir, ce l’hai con me? Andiamo a cena, dai”. E giù, l’universo dei virtuosi col culo al caldo, ad acclamare le allucinazioni di Dio Dialogo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Breve manuale di sopravvivenza europea

Approfondimenti su Breve manuale di sopravvivenza europea

Venerdì 30 gennaio alle ore 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del libro di Marcello Leone, “Piccolo manuale di sopravvivenza per leccaculi”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

How Table Fish is Made in Short

Ultime notizie su Breve manuale di sopravvivenza europea

Argomenti discussi: GPS 2026: Manuale di sopravvivenza su sanzioni e rinunce; Marcello Leone a Spazio Cultura, presenta Piccolo manuale di sopravvivenza per leccaculi; Libri per chi lavora negli eventi: Slow Productivity di Cal Newport - recensione di Daniela Sette; La Groenlandia pubblica un manuale di sopravvivenza: premier Nielsen Non so cosa contenga l'accordo.

Breve manuale di sopravvivenza europeaNon aspettare nuovi Obama, non fidarsi dei dialoghi divini, guardare l’orologio: mentre i potenti tatticheggiano, i piccoli tremano e chiedono solo di essere ascoltati Lettera di un impaurito ... ilfoglio.it

Siamo sempre connessi: breve manuale di sopravvivenza per utenti Whatsapp esasperatiIn principio furono gli sms (Short Message Service): brevi messaggi istantanei supportati nella digitazione dall’innovativa tecnologia T9, scambiati tra telefoni cellulari quando questi erano ancora ... ilfattoquotidiano.it

Coming soon.. A breve disponibile Lancia Thesis 2.0 Turbo 20v Executive - Manuale Km 100000 - condizioni spettacolari Anno 2005 Grigio Cellini Selezione EB MOTORS #lancia #Thesis #lanciathesis #LANCIAThesis #lanciathesislimousine #lanciathesissto - facebook.com facebook

Febbraio 2026, quali sono le scadenze Una breve guida x.com