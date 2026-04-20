Domenica 19 aprile a San Vito Romano si è verificato un incidente stradale tra due veicoli. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una madre e i suoi due figli, di 9 e 11 anni. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno estratto le persone dalle lamiere del mezzo coinvolto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un violento impatto tra due veicoli ha coinvolto una madre e i suoi due figli di 9 e 11 anni nella zona di San Vito Romano, domenica 19 aprile. Il sinistro, avvenuto nel tardo pomeriggio intorno alle ore 17:20, ha causato il ribaltamento di una delle auto coinvolte, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi per liberare le persone intrappolate nei rottami. L’operazione di soccorso della squadra 24A. La segnalazione del pericolo è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma, che ha prontamente mobilitato la squadra 24A con base a Palestrina. Una volta sul luogo dell’incidente, i tecnici del fuoco hanno dovuto affrontare una dinamica complessa per estrarre la donna e i due minori rimasti bloccati all’interno del mezzo ribaltato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Vito Romano, madre e due bimbi estratti dalle lamiere dopo il crash

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