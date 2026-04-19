Scontro tra auto a San Vito Romano due bambini e la mamma estratti dalle lamiere
Oggi a San Vito Romano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre due bambini e la loro mamma dalle lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.
Momenti di tensione oggi, domenica 19 aprile, lungo la strada di San Vito Romano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata.L’allarme è scattato alle ore 17:20, quando la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha.🔗 Leggi su Romatoday.it
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