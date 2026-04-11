San Giovanni in Fiore | il centrodestra punta su Marco Ambrogio

Il centrodestra di San Giovanni in Fiore ha annunciato ufficialmente che Marco Ambrogio sarà il candidato della coalizione alle prossime elezioni comunali. La decisione è stata comunicata in vista delle sfide amministrative che si svolgeranno nel prossimo periodo. La scelta di Ambrogio come rappresentante del centrodestra è stata resa nota dalla coalizione stessa.

Il centrodestra di San Giovanni in Fiore ha ufficializzato la propria linea per le prossime sfide amministrative, indicando Marco Ambrogio come il volto della coalizione per la guida del comune silano. La decisione arriva a ridosso della presentazione delle liste, prevista tra circa due settimane, e vede la convergenza di otto diverse formazioni politiche che sosterranno il candidato nelle consultazioni del 24 e 25 maggio. L’investitura non rappresenta solo una scelta elettorale, ma un passaggio di consegne all’interno della stessa compagine amministrativa. Marco Ambrogio, che ha già ricoperto ruoli chiave nella giunta attuale sotto la gestione di Rosaria Succurro, si candida portando con sé l’esperienza maturata come assessore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giovanni in Fiore: il centrodestra punta su Marco Ambrogio Amministrative San Giovanni in Fiore 2026, Noi Moderati sceglie Marco Ambrogio come SindacoSan Giovanni in Fiore si prepara a una primavera elettorale che si preannuncia ricca di novità e di sfide, con l'ufficializzazione da parte di Noi... Noi Moderati annuncia il sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio a sindaco di San Giovanni in FiIl movimento Noi Moderati ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio per la carica di sindaco di San Giovanni...