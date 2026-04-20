Samira Lui a La ruota della fortuna la decisione di Gerry Scotti

Mediaset ha deciso di riproporre il quiz televisivo “La ruota della fortuna” affidandolo a Gerry Scotti, in prima serata su Canale 5. La scelta ha portato a un cambiamento negli ascolti del prime time, influendo sulla programmazione e sulla competizione tra i programmi in onda. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Mediaset, stavolta, sembra aver letto in anticipo i gusti del pubblico. La scelta di riportare in primo piano La Ruota della Fortuna, affidandola a Gerry Scotti, si è rivelata una mossa capace di cambiare gli equilibri dell’ access prime time di Canale 5. Puntata dopo puntata, il quiz ha ritrovato una centralità che pochi mesi fa non appariva così scontata, fino a diventare uno dei titoli più solidi della fascia più delicata della serata televisiva. I dati delle ultime settimane confermano che il programma resta stabilmente competitivo e continua a reggere il confronto con Affari Tuoi, che su Rai 1 mantiene comunque numeri molto alti. A rendere ancora più forte il ritorno del format non c’è soltanto il volto rassicurante di Gerry Scotti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Stop a Gerry Scotti: Berlusconi ha deciso di fermare la Ruota della Fortuna #televisione Notizie correlate La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il mistero di Samira LuiLa puntata del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni, risate e puro intrattenimento. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: “Dormito insieme? Specifichiamo”Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, quando finisce e il futuro di Samira Lui: la scelta di Gerry Scotti; Samira Lui racconta l’amore con Luigi Punzo: Con lui ho capito cos’è davvero; Da La Ruota della fortuna a Le Due Torri: Samira Lui incontra il pubblico; Pubblicità: Riso Flora sceglie Samira Lui come nuova ambassador. Spot al via il 19 aprile. Samira Lui sostituita a La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti presenta la nuova co conduttrice (e il web esplode per la gag)Samira Lui e Gerry Scotti continuano a mietere successi per la conduzione de La Ruota della Fortuna. Tra battute, gag e professionalità ... cineblog.it Samira Lui racconta l’amore con Luigi Punzo: Con lui ho capito cos’è davveroSamira Lui si è raccontata senza filtri e lo fa con quella semplicità che, ormai, è diventata il suo tratto distintivo. In un’intervista rilasciata a Chi, il volto femminile de La Ruota della Fortuna, ... comingsoon.it La sicurezza è la forma più bella di eleganza Samira Lui - facebook.com facebook