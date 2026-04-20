Salvini ' non chiudo l' Italia perché Bruxelles è comandata da cretini'

Il leader di un partito di opposizione ha commentato con durezza le decisioni europee riguardanti l’Italia, affermando che non chiuderà il paese e criticando le autorità di Bruxelles. Ha espresso preoccupazione per l’assenza di riconoscimento di un aumento in corso, sostenendo che chi non ne è consapevole è in malafede o fuori dal mondo. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico tra le istituzioni italiane e europee.

"Sono molto preoccupato perché chi non vede a Bruxelles questo aumento o è un marziano o è in malafede". A margine dell'inaugurazione dell'autostrada Asti-Cuneo a Roddi (Cuneo), il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla del caro energia per l'Italia e l'Europa con la crisi di Hormuz: "Se non cambiano le regole europee, se non tolgono i vincoli di questo maledetto patto di stabilità che bloccano la possibilità di aiutare chi è in difficoltà, l'Italia rischia di fermarsi". Nessun "razionamento" energetico, assicura: "Non ho nessuna intenzione di fare nuovi lockdown: o Bruxelles permette al governo di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, o si blocca il Paese e faremo da soli".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Salvini contro l’Ue: “Non chiudo l’Italia perché Bruxelles è comandata da cretini”

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