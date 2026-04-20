?ahika ‘vedova nera’ con portafoglio

Prima del finale della terza stagione di Forbidden Fruit, in programma tra alcune settimane su Canale 5, i telespettatori assisteranno a un omicidio. La scena si inserisce nel racconto della serie, che vede un personaggio noto come Ahika, chiamata anche ‘vedova nera’ con portafoglio, protagonista di eventi drammatici. La narrazione si sviluppa attraverso le azioni dei personaggi e le vicende che si intrecciano nel corso della stagione.

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