Una donna di 35 anni, scrittrice americana di libri per bambini, è sospettata di aver ucciso il marito avvelenando il suo cocktail con una dose di Fentanyl. La vittima è deceduta dopo aver ingerito la sostanza, che avrebbe portato alla sua morte. La donna è al centro di un’indagine per il presunto omicidio, legato a un tentativo di ottenere un’eredità milionaria.

La 35enne Kouri Richins, scrittrice americana di libri per bambini ha ucciso il marito Eric dopo aver avvelenato il suo cocktail con una grande dose di Fentanyl per intascarne l’eredità milionaria. L’uomo, che stava bevendo serenamente il suo Moscow mule, non se n’era accorto. Ma la giuria di Park City invece sì e l’ha condannata per omicidio aggravato. Ora la donna rischia l’ergastolo, con una pena concreta che arriverà entro il 13 maggio. Si tratta di un caso mediatico che è stato altamente seguito negli Usa e al momento del verdetto, in aula, c’erano tantissimi giornalisti e troupe televisive. Come ha spiegato il procuratore Brad Bloodworth, che ha diretto l’inchiesta, Kouri «voleva chiudere con il marito ma non voleva lasciargli i suoi soldi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cocktail al Fentanyl: uccide il marito per l’eredità. La “vedova nera” tiene banco sui notiziari Usa

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