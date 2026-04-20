Un ciclone proveniente dal sud-ovest ha investito la regione dell’Amur, nell’estremo oriente russo, causando il blocco di diverse strade e registrando almeno 47 incidenti. Le condizioni meteo avverse hanno portato a un calo delle temperature, con il ritorno del gelo che ha complicato ulteriormente la viabilità e le attività quotidiane nella zona. La situazione rimane critica nelle aree interessate dal maltempo.

Un violento ciclone proveniente dal quadrante sud-occidentale ha colpito la regione dell’Amur, nell’estremo oriente della Russia, provocando il ritorno di temperature invernali e gravi disagi infrastrutturali. L’evento meteorologico ha interessato pesantemente i distretti di Magdagachinsky e Svobodnensky, oltre alla città di Svobodny, con precipitazioni nevose che hanno reso estremamente pericolosi i tratti stradali, in particolare il collegamento tra Blagoveshchensk e Svobodny. Impatto sulle infrastrutture e bilancio degli incidenti stradali. La combinazione di neve e ghiaccio ha trasformato le arterie principali della zona in trappole per i conducenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia, ciclone nell’Amur: 47 incidenti e strade bloccate dal gelo

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