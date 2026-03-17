Russia un gatto leopardo dell' Amur ruba un pesce a una lontra

In un video diffuso dal Leopard Land National Park, un gatto leopardo dell’Amur si vede afferrare un pesce e portarlo via mentre una lontra cerca di difendersi. L’episodio si è svolto nell’Estremo Oriente russo, all’interno di un’area protetta, e il filmato mostra chiaramente il momento dello scambio tra gli animali. La scena ha attirato l’attenzione sui social media.

Il Leopard Land National Park, un’area protetta situata nell’Estremo Oriente russo, ha pubblicato sui social un video in cui si vede un gatto leopardo dell’Amur rubare un pesce a una lontra. Il gatto ha spaventato la lontra, le ha strappato la preda ed è scappato. Gli scienziati non avevano mai registrato prima d’ora questo tipo di interazioni tra queste specie, un comportamento, quello in cui un animale sottrae cibo o preda a un altro, che è noto come cleptoparassitismo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, un gatto leopardo dell'Amur ruba un pesce a una lontra Articoli correlati In Russia vanno a ruba i paletti anti-vampiri. Boom dell’esoterismo: cosa sono (e quanto costano) gli ‘oberigi’Roma, 2 febbraio 2026 – In Russia, la popolazione non sa più letteralmente a che santo votarsi. Leggi anche: A Sorrento il pesce va a ruba. In un anno e mezzo 220 furti, bottino da 700mila euro: due arresti