Rovigo | bonus idrico per il sociale ecco come ottenere lo sconto

Nel comune di Rovigo, gli enti del Terzo Settore con sede o attività nel territorio possono presentare domanda per ottenere lo sconto sul bonus idrico ATO 2025. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 26 aprile 2026. Questa misura riguarda gli enti che operano nel sociale e che intendono accedere al beneficio previsto dal bonus idrico.

Gli enti del Terzo Settore con base legale o operativa nel Comune di Rovigo hanno tempo fino al 26 aprile 2026 per presentare le domande relative al Bonus idrico ATO 2025. L’agevolazione, destinata alle organizzazioni che hanno garantito supporto sociale e assistenza sul territorio durante l’intero anno 2025, prevede un fondo complessivo di 7.924,80 euro, che verrà ripartito in quote uguali tra tutti i beneficiari ritenuti idonei. Sostegno diretto alle reti assistenziali locali. Il meccanismo di erogazione del contributo è stato strutturato per garantire una gestione semplificata: una volta concluse le verifiche sulle istanze presentate, il gestore Acquevenete applicherà la riduzione direttamente sulle fatture del servizio idrico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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