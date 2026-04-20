Rosetta De Stasio | Dopo mesi di disservizi si ha la pretesa di far pagare anche nei giorni di festa

Recentemente, l’amministrazione comunale ha reso pubbliche le nuove tariffe per il parcheggio nelle zone a pagamento. Queste entreranno in vigore a breve e prevedono che il pagamento sia obbligatorio anche durante i giorni festivi, fino alle 20.00. Questa modifica ha suscitato reazioni da parte di alcuni cittadini, che hanno espresso dubbi e insoddisfazione riguardo ai disservizi accumulati negli ultimi mesi.

Tempo di lettura: 3 minuti “L’Amministrazione Comunale ha pubblicato da qualche giorno le nuove tariffe che entreranno in vigore per poter archeggiare in città nelle strisce blu precisando che il pagamento sarà dovuto anche nei giorni festivi fino alle 20,00. Questo senza tenere in alcun conto che il parcheggio coperto di via del Pomerio (“Megaparcheggio”) non funziona regolarme3nte da mesi (non viene rilasciato il biglietto, si paga “in contanti” in base ad un calcolo piuttosto soggettivo effettuato dall’addetto “alla cassa”. Il parcheggio di Porta Rufina è ancora chiuso ed inutilizzato, e le macchinette preposte ai parcheggi a raso sono per lo più non funzionanti o malfunzionanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rosetta De Stasio: “Dopo mesi di disservizi si ha la pretesa di far pagare anche nei giorni di festa” Notizie correlate Viabilità cittadina dissestata, l’interrogazione di Rosetta De StasioRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento”, circa la viabilità cittadina La... La mensa Emmaus aperta anche nei giorni di festaSentirsi accolti, meno soli, avere un pasto caldo e un po’ di compagnia, qualcuno con cui condividere il pranzo, quando Pasqua non è calore di casa. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Parco DE MITA. ROSETTA DE STASIO: ll termine GENTAGLIA non era riferito né agli organizzatori né agli ospiti del Parco; Benevento, 10-04-2026 11:06; Parco De Mita, ancora scontro: Pepe attacca De Stasio, Mastella invoca il fair play; Benevento, Parco De Mita: scontro totale tra opposizione e giunta. De Stasio: ‘Dopo mesi di disservizi su parcheggi e struttura di via del Pomerio, si ha la pretesa di far pagare anche nei festivi’L’Amministrazione Comunale ha pubblicato da qualche giorno le nuove tariffe che entreranno in vigore per poter archeggiare in città nelle strisce blu precisando che il pagamento sarà dovuto anche nei ... ntr24.tv “Parco De Mita”, Rosetta De Stasio: «È necessario un chiarimento. Il termine “gentaglia” non era riferito né agli organizzatori né agli ospiti del Parco» - facebook.com facebook