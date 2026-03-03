Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento”, circa la viabilità cittadina La situazione delle strade cittadine è sotto gli occhi di tutti: buche, voragini, avvallamenti, strisce pedonali non visibili. In pratica è una vera e propria avvenuta percorrere la città senza il rischio di rovinare in una buca con le ruote dell’auto, o di cadere camminando a piedi. La moltitudine di buche (a volta profondissime e taglienti) sta determinando una serie di incidenti con conseguenti danni per le autovetture e successive richieste di risarcimento al Comune di Benevento. Ho ritenuto,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Viabilità cittadina dissestata, l’interrogazione di Rosetta De Stasio

