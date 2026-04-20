Roseto Valfortore riparte | Let’s Begin il risveglio di un borgo che guarda avanti

Roseto Valfortore si prepara a ripartire dopo aver affrontato le recenti difficoltà causate dalle frane e dall’isolamento. Nonostante le sfide degli ultimi giorni, il borgo ha deciso di guardare avanti e rilanciare le sue attività. La comunità locale ha avviato iniziative per superare le difficoltà, dimostrando volontà di ripresa e determinazione nel continuare il percorso di ricostruzione e sviluppo.

Nonostante l’isolamento imposto dalle frane e le difficoltà degli ultimi giorni, Roseto Valfortore non si è lasciata scoraggiare. Ha scelto, invece, di reagire con determinazione, trasformando un momento critico in un’occasione concreta di rilancio. Da questa volontà nasce “LET’S BEGIN: il risveglio di Roseto Valfortore”, un’iniziativa che segna simbolicamente e concretamente un nuovo inizio. Dopo il timore, arriva la rinascita: le strade che conducono al borgo sono nuovamente aperte e la comunità è pronta a riabbracciare visitatori e turisti. A farsi promotori di questo percorso sono 17 attività locali, 17 imprenditrici e imprenditori che credono profondamente nella magia di Roseto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Roseto Valfortore riparte: “Let’s Begin”, il risveglio di un borgo che guarda avanti Notizie correlate Enzo Gragnaniello chiude il ‘Festival della Montagna’ di Roseto ValfortoreL’appuntamento conclusivo è fissato per sabato 31 gennaio presso la suggestiva ex chiesa di San Rocco con inizio concerto alle 19. Roseto Valfortore: frana, distrutto un pezzo di strada provinciale. Il paese è isolato Dalla notteScriveva intorno alla scorsa mezzanotte Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia: “quello che temevamo è successo. Approfondimenti e contenuti ROSETO ISOLATA Roseto Valfortore ancora isolato: esercito e vigili del fuoco al lavoro per riaprire le stradeBARI – 6 aprile 2026 – Proseguono senza sosta le operazioni per ripristinare i collegamenti con Roseto Valfortore, il piccolo comune dei Monti Dauni isolato da cinque giorni a causa dell’alluvione che ... statoquotidiano.it ROSETO VALFORTORE Maltempo nel Foggiano, Roseto Valfortore isolato: sopralluogo di Decaro con la Protezione civileParticolare attenzione è stata rivolta ai comuni di Faeto e Roseto Valfortore, tra i più colpiti dalle forti precipitazioni. Proprio Roseto risulta attualmente isolato a causa del crollo, provocato ... statoquotidiano.it