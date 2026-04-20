Roma Pellegrini e futuro di Gasperini | Posso solo dire che daremo tutto

Gian Piero Gasperini potrebbe lasciare la guida tecnica della Roma al termine di questa stagione. La posizione dell’allenatore si fa sempre più incerta, dopo che è diventato pubblico un botta e risposta a distanza con Claudio Ranieri, che ha contribuito ad aumentare le tensioni con la società. La situazione è stata discussa in diverse dichiarazioni ufficiali, senza ancora una decisione formale da parte del club.

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini lascerà la Roma a fine stagione? Il tecnico giallorosso è sempre più in bilico dopo la lite (a distanza) con Claudio Ranieri che ha inasprito i rapporti con la dirigenza. Prima della partita interna contro il Pisa, il senior advisor della famiglia Friedkin aveva voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina. Nonostante la non risposta dell'allenatore, le parole di Ranieri che hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso nella Roma e agitato la piazza, in un momento cruciale della stagione, alimentando dubbi sul futuro giallorosso di Gasperini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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