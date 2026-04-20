A Roma si sta vivendo un momento di forte crisi legata al fallimento di un progetto sportivo, caratterizzato da scontri tra i protagonisti e una gestione confusa. La squadra attraversa un periodo di difficoltà che coinvolge anche il settore dirigenziale, con tensioni che rischiano di cancellare i risultati ottenuti negli ultimi anni. La situazione si è intensificata, creando un clima di incertezza e instabilità.

Il clima nell’ambiente giallorosso è precipitato in un dissesto psicologico e gestionale che minaccia di azzerare i progressi fatti dalla proprietà negli ultimi anni. Mentre la possibilità di tornare in Champions League appare sempre più remota, dovendo contare su un eventuale inciampo della Juventus contro il Milan, la società si trova a gestire una frattura insanabile tra le figure tecniche, con il rischio concreto di dover ricostruire da capo l’intero assetto proprio in occasione del centenario del club. L’impatto tattico e il paradosso della gestione tecnica. Analizzando il rendimento stagionale, emerge come la proposta di gioco di.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, crisi totale: il progetto fallisce tra scontri e caos tattico

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