La squadra capitolina ha concluso le sfide contro le prime sette formazioni del torneo, ottenendo un solo successo in dodici incontri complessivi. L’ultimo risultato, un pareggio contro l’Atalanta all’Olimpico, ha chiuso questa serie di incontri. I numeri evidenziano una difficile fase nei big match, con numerose sconfitte e pochi punti raccolti contro le avversarie più forti del campionato.

Con il pareggio ottenuto con l’ Atalanta all’Olimpico, la Roma ha ultimato le partite contro le prime sette squadre del campionato. Il resoconto nei big match è catastrofico e conferma le difficoltà croniche che incontra la formazione giallorossa nelle partite importanti. La disastrosa statistica negli scontri diretti. In questa stagione la squadra di Gian Piero Gasperini ha ricavato una media di 0,58 punti a partita nelle 12 sfide di alta quota del campionato. L’ unica vittoria risale al girone d’andata, quando i giallorossi batterono il Como di Cesc Fàbregas per 1-0. Ci sono poi 4 pareggi contro Milan, Napoli, Juventus e Atalanta, tutti nel girone di ritorno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, bilancio horror nei big match: 1 vittoria in 12 partite

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