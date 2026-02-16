Atalanta Gasperini analizza la sconfitta | Occasione sprecata risultato immeritato Corsa all’Europa più difficile

Gian Piero Gasperini attribuisce la sconfitta dell’Atalanta alla mancata concretezza in attacco e alla disattenzione difensiva, che hanno impedito ai bergamaschi di portare a casa i tre punti contro una squadra alla portata. La partita si è decisa nei minuti finali, quando un’azione fortuita ha permesso agli avversari di segnare il gol decisivo. Gasperini si dice dispiaciuto perché la sua squadra ha creato molte occasioni, ma non è riuscita a concretizzarle. La sconfitta complica la corsa europea dei nerazzurri, ora più difficile da raggiungere.

L’Atalanta Sprofitta: Gasperini Rammaricato, una Vittoria Sfuggita di Meno. Bergamo – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha espresso profondo rammarico per la sconfitta subita nell’ultima partita, sottolineando come la vittoria fosse ampiamente alla portata della sua squadra. Un risultato maturato in circostanze che, a detta del tecnico, non riflettono la reale performance dei suoi giocatori, aprendo un’analisi dettagliata degli episodi che hanno determinato l’esito negativo. Un’Opportunità Mancata: L’Analisi Post-Partita di Gasperini. La sensazione predominante, espressa da Gasperini al termine dell’incontro, è quella di un’occasione sprecata.🔗 Leggi su Ameve.eu Bologna, che occasione sprecata. Dallinga e Rowe riprendono il Celtic. Ma in 11 contro 10 quanti rimpianti. L’Europa League passerà dai playoff Bologna, un’occasione sfuggita: dall’ingresso di Dallinga e Rowe, il Celtic ha ripreso il controllo. Sarri analizza la sconfitta: «Ci è mancato il pubblico, il risultato non riflette il nostro gioco» Maurizio Sarri attribuisce la sconfitta della Lazio contro l’Atalanta alla mancanza di supporto dei tifosi, che ha influenzato il ritmo della squadra. GASPERINI INTERVISTA POST ATALANTA ROMA:IL LORO GOAL ERA DA ANNULLARE IL VAR DOVEVA... Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rambaudi sull’Atalanta di Palladino: È un clone di quella di Gasperini; Gasperini: Palestra raggiungerà i top club di livello assoluto; Moviola Genoa-Napoli, Errori Arbitrali: fuorigioco Vitinha, l'analisi sul rigore per i rossobù | FOTO; Rambaudi vota la Dea di Palladino: È un clone di quella del Gasp. E Samardzic non farà rimpiangere nessuno. VIDEO - Gasperini e la battuta in conferenza: Mattarella? D'accordo con la sua analisi!Negli ultimi giorni, il Presidente della Repubblica aveva elogiato il tecnico della Roma durante un colloquio con la sciatrice Sofia Goggia ... ilromanista.eu Gasperini: Palestra raggiungerà i top club di livello assolutoWesley e Pellegrini hanno tenuto basso Palestra, bravissimo sulle ripartenze. Sono convinto che raggiungerà dei top club assoluti: alla sua età in Italia ci sono davvero pochi giocatori del suo ... calciocasteddu.it #Gasperini: “Ora stanno risalendo #Como e #Atalanta. Questo campionato ci obbliga a battagliare fino alla fine” #ASRoma #NapoliRoma x.com All'Atalanta ha fruttato 460 milioni di plusvalenze. Gian Piero Gasperini, oltre ai risultati sportivi, porta anche la valorizzazione della rosa che è uno degli aspetti centrali della scelta fatta in estate dalla Roma. E dopo qualche mese anche il valore di diversi gioc facebook