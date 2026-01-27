Daredevil | Rinascita | Il teaser trailer della stagione 2 svela il ritorno di Jessica Jones

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita offre nuovi spunti sulla lotta di Matt Murdock a Hell’s Kitchen. Il teaser trailer recentemente rilasciato mostra il ritorno di Jessica Jones e anticipa sviluppi che arricchiranno la trama, confermando l’interesse per le vicende dei personaggi Marvel. Un’attenzione particolare alla narrazione e ai personaggi, senza enfasi, per un’informazione chiara e precisa.

Il Diavolo di Hell’s Kitchen si prepara a riprendersi New York. Marvel Television ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. La nuova stagione debutterà su Disney+ a partire dal 24 marzo 2026. Questa nuova tranche di episodi sarà composta da otto capitoli, che verranno rilasciati sulla piattaforma come sempre con cadenza settimanale. Matt Murdock contro il Sindaco Fisk Il fulcro narrativo della nuova stagione rimane l’iconica rivalità tra Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Le immagini del teaser confermano quello che i fan temevano: Fisk è ora il Sindaco di New York, un ruolo che gli conferisce un potere legale senza precedenti per schiacciare i vigilanti urbani. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Approfondimenti su Daredevil Rinascita

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si avvicina, segnando un momento importante nel panorama televisivo Marvel.

La seconda stagione di Daredevil - Rinascita 2 introduce nuovamente Matt Murdock e Jessica Jones, interpretati da Charlie Cox e Krysten Ritter.

Daredevil Born Again Season 2: Krysten Ritter On Returning As Jessica Jones And How She Feels, MCU

Ultime notizie su Daredevil Rinascita

