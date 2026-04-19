In un’intervista trasmessa su Rai1, il regista di un documentario ha parlato del suo percorso artistico e personale. Ha spiegato come il suo impegno nel cinema e nel teatro abbia rappresentato una via di salvezza e di scoperta di sé. La conversazione ha toccato aspetti della sua carriera, dei progetti realizzati e delle motivazioni che lo hanno spinto a dedicarsi all’arte. È stato inoltre condiviso il ruolo che la creatività ha avuto nella sua vita quotidiana.

L’arte, per alcuni, è un mestiere. Per altri è una vocazione. Per Vincenzo Pirozzi è qualcosa di ancora più profondo: una ferita che si trasforma in linguaggio, una mancanza che diventa racconto, una forma di sopravvivenza. Ascoltarlo parlare significa entrare dentro una geografia emotiva fatta di assenze, passioni, ricordi e ostinazione. C’è il quartiere, c’è Napoli, ci sono le zie, la madre, il teatro, il cinema, la fatica di sentirsi sempre un passo indietro rispetto agli altri. Ma soprattutto c’è quel vuoto enorme lasciato da un padre mai davvero avuto, che negli anni è diventato una ferita silenziosa, mai rimarginata del tutto. Forse è anche per questo che Vincenzo Pirozzi sente il bisogno di raccontare storie.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: “L’arte m'ha salvato”

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