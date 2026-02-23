Can Yaman a Sanremo hotel segreto e richieste ‘speciali’ tra noci pecan e caffè

Can Yaman si trova a Sanremo, dove ha scelto un hotel nascosto e ha fatto richieste insolite come noci pecan e caffè. La sua presenza ha creato grande attesa tra i fan, che sperano di vederlo da vicino. L’attore turco, coconduttore del festival, sta vivendo un soggiorno riservato e senza eccessivi clamori. La sua visita ha già scatenato curiosità tra gli appassionati di musica e spettacolo, pronti a seguire ogni suo movimento.

(Adnkronos) – A Sanremo, i fan ma soprattutto le fan di Can Yaman sono già in fibrillazione. L'attore turco, coconduttore della prima serata del festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arriverà nella tarda serata di oggi nella città dei fiori. Yaman atterrerà a Nizza con un volo da Madrid, dove.