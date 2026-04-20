Ringraziate che mi limito a farmi una risata | Michela Persico smentisce il flirt con Flavio Briatore

Michela Persico ha pubblicato sui social un messaggio in cui si è detta stanca delle false voci che la vedono in compagnia di Flavio Briatore, allegando alcuni collage fatti circolare online. La giornalista ha precisato di non essere coinvolta in rapporti con il noto manager e ha chiesto di smettere di diffondere informazioni non verificate. Il suo intervento arriva dopo che sui social erano stati condivisi immagini che la ritraevano assieme a Briatore.

"Mi mandano questi collage. Ora basta sparare cavolate". Michela Persico sui suoi canali social ha postato i recenti collage falsi che la ritraevano insieme a Flavio Briatore. In queste immagini, che non corrispondono in alcun modo alla realtà, la si vede con l'imprenditore cuneese nel giorno in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Flavio Briatore citato nei file di Jeffrey Epstein, ma lui smentisce: "Mai venuto in Sardegna al Billionaire"Nei file legati a Jeffrey Epstein compare il contatto di Flavio Briatore, il cui numero sarebbe stato cerchiato nell’agenda del criminale morto nel... Una raccolta di contenuti Si parla di: Ringraziate che mi limito a farmi una risata: Michela Persico smentisce il flirt con Flavio Briatore. Ringraziate che mi limito a farmi una risata: Michela Persico smentisce il flirt con Flavio BriatoreArrivare a fare un collage pur di sostenere una falsa notizia è davvero demenziale, scrive l'ex moglie di Daniele Rugani ... torinotoday.it Michela Persico, dal presunto tradimento di Rugani al flirt con Flavio Briatore?/ Periodo duro da tempoMichela Persico, i rumor su Flavio Briatore dopo la separazione dall'ex Rugani: ci sarebbe un tradimento dietro la loro rottura, rumor sempre più insistenti Michela Persico e Daniele Rugani, ci ... ilsussidiario.net