rincari energetici e crisi internazionale al senato le proposte di modifica al dl carburanti

Al Senato si sta discutendo il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui carburanti, che prevede modifiche alle norme in materia di prezzi energetici. La discussione si svolge in un contesto di aumenti delle tariffe energetiche e di tensioni internazionali legate alle forniture di risorse. La proposta di legge riguarda interventi per la regolamentazione dei prezzi e misure di sostegno per i consumatori.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti è in discussione al Senato della Repubblica (S. 1845), e in particolare all’8a Commissione Ambiente, per l’approvazione in prima lettura, che tipicamente è l’unico momento dell’iter di conversione in legge. I termini per il completamento dell’iter di conversione in legge sono decorsi il 16 aprile scorso alle ore 12:00. Il provvedimento è finalizzato a contenere i prezzi dei prodotti petroliferi, cresciuti esponenzialmente con l’esacerbarsi della crisi geopolitica in Medio Oriente. Nel fascicolo è stato presentato l’emendamento 2.0.5, a prima firma del senatore Rosso e...🔗 Leggi su Iltempo.it

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