Rifiuti invio modello Mud | servizio dedicato in Confcommercio Bergamo

Il 3 luglio 2026 scadrà il termine per l’invio del modello Mud 2026, necessario per comunicare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2025 da imprese ed enti obbligati. Per agevolare questa operazione, Confcommercio Bergamo mette a disposizione un servizio dedicato. La scadenza riguarda tutte le aziende che devono presentare questa dichiarazione, prevista dalla normativa vigente.

Il 3 luglio 2026 scade il termine per l’invio del nuovo modello Mud 2026, che riguarda le dichiarazioni relative ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025 da imprese ed enti soggetti all’obbligo di comunicazione. La modulistica e le istruzioni operative per la compilazione sono disponibili sul portale web del Ministero dell’Ambiente. Il modello deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica attraverso i portali gestiti dal sistema delle Camere di Commercio. L’ Area Sicurezza di Confcommercio Bergamo offre un servizio di assistenza, trasmissione documenti, raccolta delega per l’invio telematico e redazione Mud. Il servizio dell’Area Sicurezza supporta gli imprenditori per rispondere al nuovo obbligo, a partire dall’assistenza per la valutazione della documentazione aziendale relativa al MUD.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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