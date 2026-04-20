Negli Stati Uniti, più di mille persone hanno superato il milione di dollari di patrimonio, segnando un aumento rispetto al passato. Nel frattempo, l’Italia registra una crescita della ricchezza complessiva, con dati che evidenziano un incremento rispetto ai periodi precedenti. Questi numeri riflettono una tendenza di aumento della ricchezza nelle due nazioni, sebbene con dinamiche differenti. I dati fanno parte di un rapporto che analizza le variazioni nel patrimonio delle persone fisiche.

Mentre negli Stati Uniti la soglia del milione di dollari viene superata da oltre mille individui ogni singolo giorno, l’Italia registra una crescita solida e costante nei patrimoni più elevati, con circa 90 miliardari che portano il valore complessivo delle ricchezze nazionali verso i 484 miliardi di dollari. Il divario tra le due sponde dell’Atlantico non riguarda solo i volumi, ma la natura stessa della ricchezza. Negli USA, secondo i dati del Global Wealth Report 2025, la concentrazione di capitali è massiccia: ben 23,8 milioni di persone possiedono un patrimonio a sette cifre, rappresentando quasi il 40% della ricchezza mondiale. Il ritmo di accumulazione è frenetico, con un incremento del 1,5% in un solo anno, che si traduce nell’ingresso di 379.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricchezza globale: l’Italia cresce mentre gli USA esplodono

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