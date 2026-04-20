Riccardo Frizza guida il Donizetti Opera verso la ricerca e la riscoperta

L'edizione 2026 del festival si svolgerà dal 13 al 29 novembre e presenterà un programma che include titoli poco noti, fonti inedite e un approccio moderno al teatro musicale. Riccardo Frizza è alla guida dell'organizzazione e si occupa di portare avanti questa direzione artistica. La manifestazione si concentrerà sulla riscoperta di opere meno conosciute, offrendo quindi un'ampia varietà di spettacoli e approfondimenti.

Intervista. L’edizione 2026, in programma dal 13 al 29 novembre, si muoverà tra titoli dimenticati, nuove fonti e uno sguardo contemporaneo sul teatro musicale. Riccardo Frizza, direttore musicale e artistico del «Donizetti Opera», approfondisce alcuni aspetti dell’edizione 2026 del festival che si terrà dal 13 al 29 novembre a Bergamo tra il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale. Un programma che, accanto alle opere donizettiane, presenta un ricco palinsesto off e, concentrandoci sui titoli lirici, accosta due rarità, «L’esule di Roma» e «Alahor in Granata», a un titolo di repertorio sempre attuale per il soggetto metateatrale, «Le convenienze ed inconvenienze teatrali», capace di raccontare con ironia e grande qualità musicale il funzionamento del teatro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riccardo Frizza guida il «Donizetti Opera» verso la ricerca e la riscoperta Notizie correlate “Opera in salotto": in Porto vecchio la serata che omaggia DonizettiUn viaggio affascinante nella vita e nelle opere di uno dei più grandi protagonisti del melodramma ottocentesco, il compositore Gaetano Donizetti: si... Contenuti e approfondimenti Si parla di: La Sinfonia Jupiter di Mozart e Il Titano di Mahler al Teatro Massimo di Palermo. Riccardo Frizza guida il «Donizetti Opera» verso la ricerca e la riscopertaRiccardo Frizza, direttore musicale e artistico del «Donizetti Opera», approfondisce alcuni aspetti dell’edizione 2026 del festival che si terrà dal 13 al 29 novembre a Bergamo tra il Teatro Donizetti ... ecodibergamo.it La Sinfonia Jupiter di Mozart e Il Titano di Mahler al Teatro Massimo di PalermoQuesto sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ... guidasicilia.it