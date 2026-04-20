Riattivare il core | gli esercizi da fare dopo un cesareo

Dopo un parto cesareo, molte donne cercano esercizi specifici per riattivare il core e favorire il recupero. Anche se ogni percorso di convalescenza può variare, il post-operatorio richiede attenzione e cura. La ripresa delle attività fisiche deve essere graduale e guidata da indicazioni mediche per evitare complicazioni. In questo articolo si analizzano alcuni esercizi consigliati e le precauzioni da seguire dopo un intervento di cesareo.

Sebbene ogni donna sia diversa, il parto cesareo non è mai una passeggiata, neppure quando è programmato (anche perché, se lo si programma, c’è una ragione profonda alla base). Questo significa che la ripresa dopo un taglio cesareo non è qualcosa che si può dare per scontato – peraltro finché ci sono i punti perfino camminare deve essere un gesto delicato, senza forzature. Quando si inizia a stare meglio, tutto l’organismo può iniziare a essere riportato allo status quo ante, a partire dal core. Cos’è il core. Con questo termine anglofono si indicano i muscoli stabilizzatori di addome e schiena. È una parola che si usa in senso figurato: “core” significa infatti “nucleo, essenza”, e quei muscoli che lo compongono sono fondamentali per la nostra quotidianità, così come lo erano prima della gravidanza.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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