Resinovich processo a Visintin per diffamazione | negata proroga alle indagini
Il procedimento per diffamazione nei confronti di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, prosegue senza ulteriori proroghe per le indagini. La richiesta di estendere i tempi di indagine è stata respinta, lasciando invariato il calendario delle fasi processuali. La decisione si riferisce alla gestione delle attività investigative nel caso specifico.
Niente proroga delle indagini in merito al procedimento per diffamazione a carico di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. Indagini partite in seguito alla denuncia degli ex vicini di casa della coppia, Salvatore Nasti e Gabriella Micheli. Come riporta Il Piccolo, la richiesta della.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Nessuna proroga per le indagini nel procedimento per diffamazione promosso dagli ex vicini di casa, Salvatore Nasti e Gabriella Micheli, a carico di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. - facebook.com facebook