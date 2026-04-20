Una nuova versione della Renault Rafale, un SUV coupé full hybrid da 200 cavalli, è stata presentata sul mercato. Il modello combina un design filante con una motorizzazione ibrida che non richiede la connessione a fonti di energia esterne. La vettura si distingue per la sua efficienza e per una dinamica di guida ben calibrata, offrendo un’alternativa convincente nel segmento dei SUV coupé.

Con la versione full hybrid da 200 CV, la Renault Rafale diventa una proposta convincente e non “scontata” per chi ricerca un suv coupè, dalla linea filante, ben realizzato e dalla buona dinamica di guida, senza la necessità di dover ricorrere ad una ricarica esterna. La motorizzazione E-Tech 200 rappresenta il cuore della gamma, abbinata in questo caso all’allestimento Esprit Alpine, che enfatizza il carattere sportivo e raffinato del modello. L’obiettivo resta quello di posizionarsi come alternativa alle SUV premium, ma con una formula più accessibile e versatile rispetto alla plug-in e rispetto alle alternative teutoniche. Prezzi a partire da 43.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault Rafale E-Tech: SUV coupé full hybrid che punta su efficienza e piacere di guida

Renault Rafale 1.2 E-TECH Full Hybrid

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