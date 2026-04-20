Regina Elisabetta | conoscete tutti i modelli di Launer l' amatissima borsa dell' indimenticata sovrana?

Da vanityfair.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre cinque decenni, la Regina Elisabetta II ha portato con sé borse del marchio britannico Launer London, arrivando ad averne circa 200. La sua fedeltà a questo brand ha reso le borse uno degli accessori più riconoscibili del suo stile. Molti conoscono i modelli di questa linea, associandoli immediatamente alla figura della sovrana. Launer London è diventato così un simbolo di eleganza e stabilità nel tempo.

La borsa di Her Majesty non era solo un accessorio di stile, ma uno strumento di comunicazione e un oggetto carico di segreti. Nel corso dei decenni, è diventata un simbolo, un emblema della sua eredità e un elemento importante e riconoscibile del suo stile regale. Fedele a un unico brand, Launer London, Elisabetta ne ha posseduto oltre 200 modelli. Per lei era un oggetto di stile e funzionalità, realizzata a mano da una delle più prestigiose case di pelletteria britanniche. Il legame tra la famiglia reale e Launer risale agli anni '50, quando la Regina Madre acquistò la sua prima borsa. In seguito, ne regalò una alla figlia, che da allora ne è stata una grande estimatrice.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Regina Elisabetta: conoscete tutti i modelli di Launer, l'amatissima borsa dell'indimenticata sovrana?

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