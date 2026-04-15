Nel 2020, il primo ministro britannico aveva programmato un incontro con la regina Elisabetta, ma l’evento non si svolse per motivi di sicurezza legati alla salute della sovrana. Il prossimo 21 aprile, la regina avrebbe compiuto 100 anni, un traguardo che la famiglia reale ha deciso di celebrare con una mostra a Londra dedicata al suo stile e alla sua vita.

Il prossimo 21 aprile la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. Un anniversario a cifra tonda che la royal family ha voluto celebrare con una meravigliosa mostra a Londra dedicata allo stile della compianta sovrana. L’ipotetico secolo di vita della regina più famosa dei tempi moderni, però, è anche lo spunto per tirare fuori dal cassetto alcuni curiosi e divertenti aneddoti che riguardano una donna che ha saputo farsi strada in un mondo dominato da soli uomini e che, a quasi quattro anni dalla sua scomparsa, ha ancora molto da insegnare. Boris Johnson e la regina: un incontro complicato. Tra gli episodi più spassosi passati alla cronaca ce n’è uno che lega la regina Elisabetta a Boris Johnson, primo ministro britannico dal 2019 al 2022.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel 2020 Boris Johnson voleva incontrare la regina Elisabetta. Ma gli fu impedito per non far correre rischi alla sovrana

Notizie correlate

Leggi anche: Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana

Boris Johnson a Trieste: “Un errore l’attacco all’Iran, ma si aiuti Trump se risolve in Ucraina”Gli Stati Uniti, “l’alleato più importante” dell’Italia e della Gran Bretagna, hanno commesso “un errore” in Medio Oriente, con l’attacco all’Iran.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Boris Johnson a Trieste: L'attacco all'Iran, regime spietato e assassino, è stato un errore; Link Media Festival torna ad accendere Trieste dal 10 al 12 aprile tra i relatori Boris Johnson, Marco Varvello e Philip Baglini; I Paesi del Golfo studiano come aggirare Hormuz: un oleodotto verso Israele; Nicola Porro incalza Boris Johnson a Quarta Repubblica su Europa, leadership e futuro della destra.

Euro 2020 nel Regno Unito grazie al vaccino: la proposta di Boris JohnsonIl Regno Unito si è proposto di ospitare tutte le gare dei prossimi Europei 2020. La proposta arriva direttamente dalle parole del premier inglese Boris Johnson. Il ‘Sun' riporta le parole del primo ... fanpage.it

La gaffe di Boris Johnson sulle restrizioni nel nord della Gran Bretagna: spiega la legge sbagliata. L’opposizione: IncompetenteNuove restrizioni nel Nord dell’Inghilterra, investita da un’ondata di nuovi casi che preoccupa il governo e mette a dura prova la tenuta del sistema sanitario: da domani sarà vietato legalmente ... ilfattoquotidiano.it

Guerra in Iran, il parere di Boris Johnson, ex Primo ministro inglese. #quartarepubblica - facebook.com facebook

Al Link Media Festival di #Trieste. "In un contesto internazionale complesso come quello attuale è importante ascoltare l'analisi dell'ex premier UK Boris Johnson". Così oggi il governatore @M_Fedriga tinyurl.com/mr29fzm3 x.com