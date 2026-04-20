L’allenatore della squadra ha annunciato la lista dei 22 giocatori convocati per la prossima partita contro il Paternò. La rosa include diversi elementi, mentre altre assenze sono state registrate a causa di infortuni o squalifiche. La formazione si prepara a scendere in campo in un match importante, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Nessun altro dettaglio sui nomi dei convocati o sulle motivazioni delle assenze è stato reso noto.

Alfio Torrisi ha definito la lista dei 22 elementi chiamati a disputare l’imminente sfida contro il Paternò, con una gestione della rosa che deve fare i conti con diverse assenze. Il tecnico reggino ha dovuto prendere decisioni drastiche, lasciando fuori dal gruppo per scelta cinque atleti, mentre la squadra dovrà affrontare il confronto senza due giocatori infortunati e due calciatori impossibilitati a scendere in campo per via delle squalifiche. L’assetto tecnico tra scelte tattiche e indisponibilità. Il quadro della convocazione vede Canino, Lagonigro e Summa pronti a presidiare le mura della porta. Per proteggere la difesa, la lista include Adejo, Desiato, Distratto, insieme ai fratelli Girasole, ovvero D.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina, Torrisi fa pulizia: 22 convocati per la sfida al Paternò

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