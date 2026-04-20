Reggia di Venaria Reale | Guida Completa al Capolavoro Barocco UNESCO

La Reggia di Venaria Reale è un complesso barocco riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Si trova in Piemonte e rappresenta una delle residenze sabaude più importanti, con ampi giardini, sale decorate e opere architettoniche di rilievo. Il parco che la circonda si estende su diversi ettari, offrendo uno spazio vasto e curato. La visita permette di esplorare ambienti storici e di conoscere meglio la storia di questa residenza reale.

La Reggia di Venaria Reale è un capolavoro del barocco universale, con sale come il Salone di Diana, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto, oltre alle imponenti Scuderie Juvarriane di Filippo Juvarra. Restaurata in uno dei più grandi cantieri europei, è oggi un progetto culturale che unisce antico e contemporaneo, inclusi i Giardini premiati come Parco più bello d’Italia nel 2019. I giardini offrono un mix affascinante di storia e design moderno, perfetti per passeggiate immersive. Il momento ideale per visitare la Reggia di Venaria è la primavera, per i giardini in fiore e la fioritura dei ciliegi, o l’autunno per i colori vividi e meno affollamento.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Reggia di Venaria Reale: Guida Completa al Capolavoro Barocco UNESCO Notizie correlate Lo spettacolo dei ciliegi in fiore alla Reggia di VenariaAlla Reggia di Venaria, il pubblico può finalmente ammirare lo spettacolo dei ciliegi fioriti nei giardini del palazzo. Venaria Reale: sfida a quattro per il comune, si decide al votoLe urne di Venaria Reale si preparano a una sfida politica articolata che vedrà quattro sfidanti contendersi la guida del comune il 24 e il 25 maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Solo notturno; La Venaria Reale al centro d’Europa: la Reggia ospita l’assemblea delle residenze reali; Alla Reggia di Venaria consegnati 20 nuovi automezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti all’Enpa; Venaria Reale: regine in scena, l’arte del costume italiano tra cinema e teatro. La Venaria Reale al centro d’Europa: la Reggia ospita l’assemblea delle residenze realiA Venaria i rappresentanti di 36 istituzioni europee: oltre 100 castelli-museo, 13 Paesi e 50 milioni di visitatori l’anno ... giornalelavoce.it Le regge d’Europa si riuniscono a Venaria per il futuro dei beni realiNelle sale barocche firmate da Juvarra strategie e alleanze culturali, per coordinare conservazione e promozione del patrimonio ... torino.repubblica.it , Tra gli ambienti più affascinanti della Reggia di Venaria Reale spicca la celebre Galleria di Diana, capolavoro del barocco piemontese progettato da Filippo Juvarra. Realizzata a partir - facebook.com facebook La Reggia di Venaria Reale è un capolavoro assoluto, un scrigno di bellezza, un gioiello del Barocco. E dista soltanto una decina di km dal Comune di Torino! Basta un solo sguardo per lasciarsi teletrasportare nei secoli trascorsi! x.com