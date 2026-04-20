Raccolta della plastica in Brianza si cambia | la novità
In Brianza, la raccolta della plastica subirà delle modifiche prima dell’entrata in vigore delle nuove norme europee previste per agosto. La regione ha deciso di anticipare le cambiamenti per adeguarsi alle direttive comunitarie. La novità riguarda principalmente le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti plastici, con l’obiettivo di migliorare la gestione ambientale locale. La modifica coinvolge diversi aspetti del sistema di raccolta attualmente in uso.
In Brianza, per quel che concerne la raccolta della plastica, si anticiperà persino l'entrata in vigore delle nuove norme europee previste per agosto. E il cambio di passo interesserà circa 700mila cittadini nel territorio. Prende il via lunedì 20 aprile la campagna informativa promossa da.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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